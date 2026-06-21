ППО Москви не побудована для збиття українських дронів, - експерт

Україна продовжує знищувати засоби, якими РФ може захищатися від українських атак.

У Москві система протиповітряної оборони побудована таким чином, що не здатна збивати усі українські дрони, які туди спрямовані. На певному етапі російські засоби після залпів ракет-перехоплювачів повинні охолоджуватися через перенагрівання. У цей час український дрон може спокійно пролітати і вражати ціль. Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап повідомив інтерв’ю для "Фабрики новин".

Експерт зауважив, що раніше доводилося чути, що ППО навколо Москви "таке шалене, скажене, що там муха пролетіти не може, тарган не може проповзти, а на всіх висотах все збивається".

Він додав, що потім почав вивчати, а чим росіяни можуть у Москві від Україна захищатися.

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"І я прийшов до таких дивних висновків, що це там ніяке не шалене, не щільне ППО", - зазначив Криволап.

Також він почав сумніватися, чи були на Москву запущені 200 дронів, як це лунало з російської сторони. Можливо, там була в два рази менше.

"Тому що ми таке саме могли зробити у два рази меншою кількістю дронів. І що цікаво потужні ураження, але ми увесь час очікували, що буде повідомлення стосовно того, що ми влупили там ще й ракетами. Тому що ураження дуже серйозні, а виявляється, ракетами не били взагалі. І все, що там нароблено – зроблено нашими дронщиками і російською системою ППО, - самою скаженою, самою шаленою ППО в світі", - наголосив Криволап.

Чим росіяни можуть захищати Москву

Як зазначає Криволап, перед початком гарячої фази війни, у росіян було комплексів С-300 і комплексів С-400 було десь 85-90.

"Ми постійно їх знищуємо. Росіяни постійно їх відновлюють. Виробляють на рік десь 6-8 таких комплексів. І зараз там їх від 45 до 60 одиниць". Є така непряма інформація - що навколо Москви зосереджено від 15 до 20 таких комплексів по центральній кільцевій автодорозі. Її протяжність – 338 км. Радіус – 100 км. Там, в основному, сконцентровані ці комплекси С-400", - відзначив Криволап.

Водночас, цих комплексів С-400 розміщено 15-20 одиниць. Їх повинні захищати системи "Панцир С-1/С-2. Не думаю, що там стоїть "Панцир СМД Е". Це стаціонарні версії, який на відміну від "Панциря С-1 і С-2" має на озброєнні 48 ракет замість 12", - повідомив Криволап.

Він зазначив, що після того, як "Панцир С-1" випускає 12 ракет, має півгодини охолоджуватись, бо перегрівається і у цей момент його не можна заряджати. Система "Панцир СМД Е" має охолоджуватися майже годину після випуску 48 ракет.

"Якщо прилетіло 12 дронів або 48, то після цього – 13-й або 49-й дрон, в залежності від системи, буде вже пролітати. Тому, стоїть навколо цього кільця 15-20 С-400. Їх мають захищати 20-30 "Панцирів", бо вони повинні їх захищати з різних боків. А крім того, там є об’єкти ВПК, різні нафтові структури", - повідомив Криволап.

Також він сказав, що ще в Москві постає потреба створити захисне кільце навколо малої московської кільцевої автодороги. Нафтопереробний завод, який уразили цього тижня Сили оборони України, одразу знаходиться за цією автодорогою.

Ще він звернув увагу, що у самій Москві на дахах будівель помітили ще близько 10 "Панцирів". Також треба захищати аеропорти, де може бути десь 15 одиниць таких систем.

За підрахунками Криволапа, для захисту об’єктів в Москві треба як мінімум 70 "Панцирів". До початку гарячої фази війни цих "Панцирів" було вироблено десь 330 одиниць, 110 було продано в інші країни і залишалося близько 220 "Панцирів".

"Ми половину знищили. Тобто, залишилось близько 110 "Панцирів". Ми рахували, як мінімум 70 "Панцирів" треба постачити навколо Москви. Але після того, як прилітає 12 наших безпілотників, 13-й вже проходить вільно", - сказав Криволап.

Тому, він сказав, що такі обставини свідчать, чому українські дрони так вільно літають для ураження об’єктів на території РФ.

Удари по Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2026 року відбулося ураження комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. Таким чином, Московський нафтопереробний завод припинив переробку нафти на невизначений термін.

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