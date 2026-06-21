'Горить Москва? Ну і нехай': полонений окупант здивував реакцією на удари ЗСУ (відео)

Полонений окупант заявив, що удари по Москві є "справедливою відповіддю" на дії армії РФ проти України.

Полонений російський окупант несподівано заявив, що вважає справедливими українські удари у відповідь по російській столиці. Його реакцію оприлюднили бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Російського військового, родом із Далекого Сходу, захопили у полон бійці 3-го штурмового батальйону. Згодом йому показали кадри з Москви – зокрема відео наслідків атак та пожеж у російській столиці.

На оприлюдненому відео полонений не висловив обурення або здивування, якого зазвичай очікують у подібних випадках. Навпаки, він фактично визнав удари по Москві як відповідь на дії російської армії.

"Ну, горить, да горить. Ну, а що я можу зробити? Ну, горить Москва. Я же тут, значить, так треба", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи вважає він такі удари справедливими, військовий відповів ствердно:

"Ну, у порівнянні, так, мені здається, це справедливо. Відповідь за те, що ми завдаємо. Те ж саме".

Після цього він додав коротко: "Ну і пускай горить".

У 92-й бригаді зазначили, що фактично окупант визнав логіку ударів у відповідь на російську агресію проти України.

"І, мабуть, це єдиний випадок, коли можна погодитися з окупантом", – наголосили військові.

Атака дронів на Москву - останні новини

Як повідомляв УНІАН, масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня знову привернула увагу до стану російської протиповітряної оборони. Попри заяви Кремля про ефективну роботу ППО, експерти вказують на низку проблем, які дедалі частіше дозволяють українським дронам досягати важливих цілей на території Росії.

Зокрема, під час атаки було уражено великий нафтопереробний завод, який забезпечує близько 40% потреб Московського регіону в паливі. Також повідомлялося про тимчасове припинення роботи одного з найбільших російських аеропортів.

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