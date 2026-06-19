Генштаб повідомив про наслідки ураження Московського НПЗ

А в Криму через удари "потомилися" залізничні мости.

Московський нафтопереробний завод припинив переробку нафти на невизначений термін. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначає, що підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ.

"Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін", -наголошують в Генштабі.

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Також повідомляють, що 18 червня та в ніч на 19 червня 2026 року Сили оборони України уразили залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим. "Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії", - наголошують в Генштабі .

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині.

Також завдано ураження пунктам управління БПЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

Деталі атаки на Московський НПЗ

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 18 червня українські захисники повторно уразили Московський НПЗ. Перед цим удар по підприємству був 16 червня.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. 18 червня було зафіксовано щонайменше 5 точок горіння на заводі. Йшлося про горіння на локаціях комбінованої установки переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарного парку.

Також вчора, 18 червня, Сили оборони атакували автомобільний міст через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області та залізничний міст через Північнокримський канал у районі Роздольного, який веде на територію тимчасово окупованого Криму. РФ використовувала обидва ці мости для військової логістики.

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