Аналітики назвали головну причину, чому Росія могла посилити ракетні атаки по цивільній інфраструктурі України.

Росія посилила ракетні атаки на Одесу, українську портову інфраструктуру і цивільні судна в Чорному морі, що, як заявляють експерти, є спробою завдати шкоди економіці України і порушити експорт.

За кілька тижнів окупанти вбили 14 осіб і поранили ще 28 мирних жителів, повідомляє Місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні. Як пише The New York Times, під час останнього удару РФ поцілила по двоповерховому житловому будинку, унаслідок чого загинула дівчинка-підліток і ще троє людей. ЗМІ пише, що удари по кораблях були спрямовані здебільшого на судна "під прапорами невеликих країн, які навряд чи вживуть заходів у відповідь проти Росії".

Наприклад, постраждали контейнеровоз під прапором Палау і судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Головний представник Європейської комісії із зовнішніх зв'язків звинуватив Росію у використанні зброї проти "поставок продовольства з України":

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"Росія безпосередньо націлюється на постачання продовольства найбільш нужденним людям. Усі ці дії є кричущим порушенням міжнародного права і мають бути негайно припинені".

Загалом від 24 лютого 2022 року окупанти знищили або пошкодили близько 300 портових споруд в Одеській області, зазначив заступник прем'єр-міністра з питань відновлення України Олексій Кулеба. ЗМІ пише, що тільки за останні три місяці Росія здійснила близько 60 обстрілів по портовій інфраструктурі, пошкодивши 22 цивільних судна і 177 одиниць техніки, і поранивши до 80 цивільних (співробітників логістичних компаній, членів екіпажів і працівників портів).

"Український уряд заявляє, що ці удари спрямовані на зниження експортного потенціалу України, який для зерна здійснюється в основному морським шляхом. За словами Кулеби, від цього насамперед страждають країни, що розвиваються, і Європа. Загалом близько 40 країн отримують українське зерно, зокрема в Африці, Китаї та на Близькому Сході, а також у Європі", - йдеться в матеріалі.

Наразі українські фермери та експортери серйозно занепокоєні через цю ситуацію, оскільки сільськогосподарський сектор є ключовим джерелом доходів для бюджету України, заявляє заступник голови "Української аграрної ради" Денис Марчук. Він зазначає, що якщо Росії вдасться "вибити" Україну з цього процесу, окупанти зможуть укладати вигідні угоди з продажу власного врожаю і поповнювати бюджет для військових цілей.

Інші новини про удари Росії по портовій інфраструктурі

Раніше УНІАН повідомляв, що, після удару Росії по іноземному судну в Одеській області, кількість загиблих зросла.

"Лікарі робили все можливе, але поранення були занадто важкими", - заявив чиновник.

Крім того, Росія посилила атаки на цивільні судна в портах Одеської області. Для націлювання на порти Росія в основному використовує в основному балістичні ракети.

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