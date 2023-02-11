Вночі окупанти "героїчно" розбомбили острів, на якому давно нікого немає.

Російські окупанти в ніч на 11 лютого завдали бомбового удару по острову Зміїний, щоб перевірити обороноздатність ЗСУ на цій ділянці і заодно щоб створити для своєї пропаганди зручний привід заявити про чергову "перемогу".

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Днями вони намагалися розвідувати, а пізніше вирішили продемонструвати свою "силу" і "присутність". Але що вони бомбили? Те, що самі там і залишили", – розповіла Гуменюк.

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За її словами, подібними акціями Росія намагається створити сприятливий інформаційний фон і дати хоч якусь "перемогу" своїй пропаганді.

"Також намагаються перевірити нашу готовність до оборони і розвідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати", – заявила спікер.

Ситуація навколо острова Зміїний

Розташований на південь від Одеси острів Зміїний був захоплений російськими окупантами у перший день вторгнення. Саме тут народилося одне з головних гасел українського опору "Російський військовий корабель, йди нах*й!"

30 червня - після кількох місяців дистанційної боротьби за острів - окупанти, зазнавши тяжких втрат, вирішили евакуюватися з острова. При цьому було покинуто багато техніки. Свою втечу вони назвали "кроком доброї волі", що стало ще одним відомим мемом цієї війни.

4 липня над островом було знову піднято український прапор. Однак залишати гарнізон на Зміїному не стали, оскільки йому б загрожували удари російських ракет і авіації.

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