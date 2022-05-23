Прикордонник, який виголосив цю фразу, провів у полоні 1,5 місяці.

Авторство легендарної фрази про російський корабель приписали морпіху, щоб звільнити з полону окупантів її справжнього автора - прикордонника, ім'я якого не називають.

Про це повідомив радник Міністра оборони Олексій Копитько.

"Позначивши в якості автора фрази морпіха, якого вже витягли з полону, вдалося витягнути з полону і прикордонника, який її реально вимовив. За інших обставин його не віддали б ніколи. Або замучили б, або зламали б тортурами і змусили озвучувати на камеру заготовки роспропаганди", - заявив він.

Копитько підкреслив, що морпіх, який взяв на себе всю публічність, врятував життя прикордонника.

Раніше в ефірі інформаційного телемарафону начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький нагадав, що росіяни пропонували прикордонникам з острова здатися і отримувати велику зарплату, але прикордонники відмовилися.

Тоді один з них і вказав напрямок, по якому слід відправитися кораблю росіян.

"Це мій підлеглий. Прикордонник", - зазначив Гоцький.

Він підтвердив, що доступ до радіостанції мали тільки прикордонники.

"Я був свідком цієї фрази. Автор цієї фрази перебував півтора місяці в полоні, зараз він на волі", - додав начальник прикордонної застави.

Водночас, цю інформацію у коментарі УНІАН підтвердив й речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, приписування авторства цієї фрази іншому військовослужбовцю - не прикордоннику - було інформаційною операцією-прикриттям, щоб нікому не зашкодити.

Адже через те, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники, до них окупанти й проявляли "особливу увагу" у полоні.

Демченко уточнив, що ім'я прикордонника назвуть, коли "це стане можливим".

Він підкреслив, що усі захисники Зміїного - герої, відтак стояли один за одного.

Як повідомляв УНІАН, раніше авторство фрази приписали Роману Грибову, якого вдалося повернути з полону 24 березня.

Ще 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь і застосував бойову авіацію по прикордонникам і воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Цього ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час артилерійського удару по острову Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

28 лютого в Генштабі заявили, що українські піхотинці і прикордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі і знаходяться в полоні.