За словами Грибова, загарбники вдавалися як до психологічних, так і фізичних тортур.

Український прикордонник Роман Грибов з острова Зміїний - автор знаменитої фрази "русский военный корабль, иди на х*й" - повернувся з полону російських окупантів.

У коментарі 24 каналу український герой Роман Грибов розказав, що не пригадує, в який саме момент він її вимовив. За його словами, в цей час було багато метушні, адже "ніхто не очікував, що це буде аж настільки жорстоко".

Прикордонник наголосив, що тоді окупанти не знали, хто автор цієї фрази, і це, на його думку, врятувало йому життя.

"Вони не знали, хто це сказав. І це добре, бо, думаю, зі мною не гарно поводилися б у такому випадку. Додому я не повернувся б", – розповів Грибов.

Хоча в рашистів і так було не надто хороше ставлення до військовополонених українців: їх тричі переводили з одного місця на інше. За словами Грибова, загарбники вдавалися як до психологічних, так і фізичних тортур.

"Почалося з Криму. Далі були наметові табори, СІЗО. З нами поводилися гірше, ніж із собаками. Переодягали у "робу" зеків, тиснули морально. Ставилися до всіх однаково, їм було байдуже, хто перед ними – військовий, жінка, священник", – розповів прикордонник.

Окрім того, їх переконували, що армія РФ уже захопила Київ, тому їм немає куди повертатися.

Лище через місяць після захоплення в полон - 24 березня - Романа Грибова та інших прикордонників обміняли. Про обмін захисники не знали до останнього. І дехто вважав, що їх везуть на розстріл: їм зв'язали руки, на шию накинули петлі, а їх самих закинули в автомобіль, зверху кинувши ще й речі.

Про свою славу Грибов, поки перебував в полоні, і не здогадувався.

"Від людини, яка займалася обміном, я почув: "Ви знаєте, що ви автор легендарної фрази?". Спочатку не зрозумів, про що це. Уже коли під'їжджав ближче до дому, зрозумів. Чесно кажучи, якось ніяково було. Я проста людина, а тут так багато уваги. Ця фраза підіймає народу настрій, тому мама зрозуміла і підтримала. Звісно, це не дуже гарно, адже там є ненормативна лексика, але я дорослий і тому можна так висловлюватися", – розповів прикордонник.

Захоплення українців на острові Зміїному: як це було

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину правильну відповідь – здаватися ніхто не буде.

Цього ж дня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що під час артилерійського удару по острову Зміїний загинули 13 українських прикордонників.

25 лютого Українська сторона провела переговори про евакуацію тіл, і в той же день на острів було направлено судно "Сапфір". На борту був екіпаж і священнослужитель Одеської єпархії ПЦУ протоієрей Василь Вирозуб для виконання цієї місії.

27 лютого в прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ повідомили, що група кораблів ВМС РФ захопила українське рятувальне судно "Сапфір", яке вирушило на острів Зміїний з гуманітарною місією.

28 лютого у Генштабі заявили, що українські піхотинці та прикордонники, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний, живі.

24 березня за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. Додому повернулися 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір" та 10 військових.

Прикордонник Роман Грибов - автор легендарної фрази на адресу російського корабля - повернувся з полону і перебуває вдома на Черкащині. Його нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

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