АЗС Київщини отримають доступ до системи Сил оборони про рух ворожих повітряних цілей

Це має дозволити АЗС бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати.

Відтепер автозаправні станції зможуть у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей, щоб швидше ухвалювати рішення під час повітряних загроз. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram.

Зокрема, він розповів про заходи з посилення безпеки на АЗС Київської області під час повітряних атак.

"За рішенням Ради оборони Київщини та за координації КОВА автозаправні комплекси області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яка використовується Силами оборони", - наголосив Ткаченко.

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За його словами, доступ до неї дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.

"АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки", - зауважив Ткаченко.

Удари по АЗС у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники почали завдавати ударів реактивними дронами по автозаправним станціям в Києві.

Зокрема засновник групи Prime Дмитро Льоушкін розповів, чи буде дефіцит пального. За його словами, масового скорочення кількості автозаправок через російські атаки не очікується.

"Немає ніякого дефіциту через те, що бʼють по АЗС. Більше того, у нас АЗС в 10 разів більше, ніж потрібно. Тому це не буде мати ніякого впливу. Тим паче, вони відновлюють роботу", - запевнив експерт.

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