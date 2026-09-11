Столичним АЗС можуть заборонити роботу під час тривог, - депутат

Бондаренко вважає, що про захист АЗС мають турбуватися власники.

Зараз в Києві вже відбувається системне знищення ворогом автозаправних станцій, тому обговорюється питання щодо припинення їх роботи під час повітряної тривоги, щоб уникнути жертв. Про це сказав в етері "Апострофа" депутат Київради Володимир Бондаренко.

За його словами, за останні два дні в Києві вже було кілька влучань ворогом в АЗС.

Він зазначив, що неможливо передислокувати АЗС в інші місця, але повинен бути певний захист, котрий в першу чергу має робитися бізнесом, тобто тими, в чиїй власності перебувають ці об’єкти. За його словами, Київ неможливо весь обтягнути антидроновими сітками, тому тут на перше місце виходить режим роботи, щоб зробити ситуацію безпечнішою.

Відео дня

"Ми розуміємо, що при жовтому рівні небезпеки бізнес може ухвалювати рішення про подальшу роботу", - зазначив депутат.

При цьому додав, що оскільки АЗС є об’єктом підвищеної небезпеки, то відповідно, вони мають не працювати і під час жовтого рівня небезпеки, тобто при дроновій загрозі.

"Про режим їх роботи, зокрема те, що вони не мають працювати під час повітряної тривоги, оскільки є об’єктами атаки, найімовірніше, будемо говорити", - сказав Бондаренко.

При цьому додав що йдеться про удари по автозаправних станціях однієї мережі.

"Три влучання поспіль за два дні, то це вже схоже на систему", - зазначив депутат Київради.

Він вважає, що АЗС є об’єктом підвищеної небезпеки, то на це треба зважати під час тривоги.

Відповідаючи на запитання, що багато АЗС є біля житлових кварталів, Бондаренко сказав, що проектування і розміщення АЗС відбувається з відповідним дотриманням певних державних будівельних норм, зокрема, і протипожежних, тому загрози немає для будинків.

"Там є відповідні підпірні стінки, які не дозволяють поширитися полум’ю. Станом на зараз не зафіксовано жодного випадку, коли б вогонь поширювалися за межі АЗС на прилеглі будівлі", - переконує він.

Удари росіян по Києву

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня У Голосіївському районі Києва після прильоту спалахнула автозаправка "Укрнафти", яка розташована неподалік ТРЦ "Республіка".

Мер Кличко повідомив, що у Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС - троє людей постраждали.

На початку серпня повідомлялося, що за останні місяці росіяни завдали ударів по майже 250 АЗС в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: