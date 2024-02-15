Спостерігається розширення лінії базування, уточнив Андрющенко. Йдеться, орієнтовно, про 5 тисяч осіб.

Росія проводить "дивні" ротації під Маріуполем: частину військ відведено на доукомплектування у приморській частині Маріупольського району, водночас спостерігається розширення зони базування ворога по лінії с. Водяне-Гранітне-Волноваха.

Про це зранку повідомив радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, на докомплектування відвели нові підрозділи - переважна більшість ново-мобілізованих/контрактників.

"Нова форма, відсутність шевронів та інших знаків ідентифікації. Одночасно відверто "фронтовики". З шевронів зафіксовано зображення "кажана". А також незвичні маркування транспорту. З’ясовуємо", - уточнив чиновник.

Водночас Росія активізувала накопичення оперативних складів, формування баз стоянки резервних підрозділів на півночі та північному сході Маріупольського району. "Активно розширяється зона базування по лінії с. Водяне - Гранітне-Волноваха. Повний комплект. Важка гусенична техніка, склади БК та поки жива сила. Відверто не на тренування, а в якості резерву", - додав Андрющенко.

В напрямку Бердянська (Запорізька область) інтенсивність передислокації військових караванів з БК та інженерним наповненням - без змін, вказав він.

Андрющенко вважає, що Росія, ймовірно, стягує чергове підкріплення як з метою тренування, так і для доукомплектування резервних частин.

"В загальній кількості (зокрема самого підкріплення всіх видів) фіксуємо збільшення особового складу до 5 тисяч осіб". - акцентував він.

В районі Маріуполя вдарили по базі окупантів

13 лютого біля Маріуполя розквітла чергова "бавовна": близько 11:20 там пролунав потужний вибух.

Як тоді стверджував заступник міського голови Андрющенко, ЗСУ вдарили по Мангушській частині Маріупольського району - там на той момент розташовувалися окупанти. "Швидкі вже мчать по вул. Купріна в Маріуполі", - зазначав він.

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