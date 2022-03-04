Ситуація на цьому напрямку контрольована.

Збройні сили України, сили оборони, керівництво Одеси і області контролює ситуацію.

Про це під час свого відеозвернення заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Небезпеки безпосередньої немає. Збройні сили України, сили оборони, керівництво міста і області контролює ситуацію. Нечисленні спроби кораблів противника вести вогонь подавляються і придушуються нашою артилерією у відповідь. Загальна ситуація контрольована", - сказав він.

Раніше Генштаб повідомляв, що у Чорному морі з баз виведено морське угруповання російських окупантів, які отримали завдання уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

Одночасно супротивник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затока, Чорноморськ. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група.

Також біля Одеси внаслідок ворожого обстрілу затонуло торгове судно Helt. Загалом з початку російського вторгнення в Україну окупанти обстріляли 5 цивільних суден.

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