За словами прикордонників, це відбувається для того, щоб продовжувати підігрувати Росії.

Ситуація на кордоні України з Білоруссю контрольована. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зазначив, що наразі прикордонники не фіксують переміщення техніки чи військ до українського кордону.

"Але, звісно, ми бачимо, що Білорусь вчергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку. Скоріше за все, для того, щоб продовжувати підігрувати Росії. Бачимо звинувачення в бік України - це неодноразово вже робилося Лукашенком та всією Білоруссю", - підкреслив речник ДПСУ. Відео дня

Він підкреслив, що нині поряд з українським кордоном прикордонники не фіксують переміщення техніки чи особового складу білоруських військ.

"Скоріше за все, у рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити фото і відеоматеріали. Можливо, якісь частини перебуватимуть на напрямку кордону з Україною, але на даний момент поряд з нашим кордоном додаткових сил не фіксується", - резюмував Демченко.

Ситуація на українсько-білоруському кордоні

Білорусь перекидає танки до прикордоння з Україною. Їх переміщують на Гомельський і Мозирський тактичні напрямки.

Як повідомило міністерство оборони Білорусі, голова відомства віддав наказ стягнути війська до кордону. Підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусі вже приведені в готовність.

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