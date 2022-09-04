ЗСУ показали уламки ударного гелікоптера окупантів.

Біля Гуляйполя Запорізької області українські військові збили ворожий Мі-28.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Збройних сил України.

ЗСУ показали фото та відео з місця падіння ліквідованого ударного гелікоптера окупантів, розмістивши підпис: "Уламки російського ударного гелікоптера Мі-28 біля Гуляйполя Запорізької області".

Відео дня

Розвідники 501 ОБМП розібрали російський Мі-28, збитий біля Гуляйполя у Запорізькій області.

Уточнюється, що цей вертоліт, а також ворожий Мі-8 військові разом із бійцями 81 ДШВ приземлили ще 21 квітня, а зараз бійці сходили в сіру зону, щоб розібрати техніку.

Щодо пілотів цих гелікоптерів, то вони успішно ліквідовані.

Як повідомляв УНІАН, у травні в Харківській області бійці 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка збили гвинтокрил Мі-28Н "Нічний мисливець". Ціна одного такого гелікоптера становить близько $18 млн.

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