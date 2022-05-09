Також знищено 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С" і 2 безпілотники.

На півдні Збройні сили України за добу знищили понад 50 російських загарбників та гелікоптер.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення не відбулось. Однак, нашими підрозділами вчасно виявлено і зірвано спробу противника вивести групу розвідки. В результаті бою, з боку ворога є вбитий, поранений і полонений", - йдеться у зведенні.

Водночас ворог вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами протягом всього дня.

При цьому, Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації, але 6 ракет влучно знищено силами протиповітряної оборони.

"Нанесені удари пошкодили в області електропідстанцію і газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку. На жаль, є постраждалі", - зазначається у зведенні.

Крім того, українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень.

"Ворожі втрати за добу склали: 51 рашист, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", 2 БПЛА та гелікоптер", - наголошується у зведенні.

Разом з тим, отримано підтвердження про втрати ворога напередодні – це ще 56 рашистів, ще 3 реактивні системи залпового вогню, 4 БТРи, 2 одиниці автомобільної техніки, а також суттєво пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк 2".

Також зазначається, що корабельне угруповання флоту противника налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет.

Раніше журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Росія хоче взяти Одесу й Миколаїв.

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