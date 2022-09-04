Супротивники у Синельниківському районі втратили безпілотник.

Розвідувальний ворожий БПЛА збили на Дніпропетровщині.

Про це повідомив Telegram-канал СтратКому Збройних сил України, розмістивши фото "приземленого" апарату.

"У Синельниківському районі Дніпропетровської області був приземлений російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10", - зазначено у повідомленні.

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Нагадаємо, російські окупаційні війсьа рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в українську державу. Вороги обстрілювали і воєнні, і цивільні об'єкти, було багато жертв та постраждалих.

Армія України дає гідну відсіч супротивнику. Станом на 4 вересня на нашій землі вже ліквідували приблизно 49 500 загарбників та, зокрема, 864 безпілотники оперативно-тактичного рівня й 236 літаків.

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