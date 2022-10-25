Пожежі передував вибух.

Увечері в понеділок, 24 жовтня, в окупованій Катеринівці (Ювілейному) Луганської області сталася велика пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами очевидців, загорілася місцева шахта. Пожежі передував вибух.

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За уточненими даними офіцера Армії оборони Ізраїлю, військового аналітика Ігаля Левіна, пожежа сталася на шахті Луганська №1, яка не працює з 2014 року.

"Бавовна" в окупованій частині Луганської області

З 2014 року росіяни перетворили ОРДЛО на суцільну військову базу, розміщуючи зброю і боєприпаси навіть на території місцевих заводів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські військові регулярно б'ють по скупченню сил і техніки ворога в Луганській області, підриваючи тил противника і боєздатність російських військ на сході країни.

Удари завдаються також по колаборантах і окупаційних органах "влади" регіону.

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