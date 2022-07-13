Російські ЗМІ в свою чергу повідомляють про те, що в місті спрацювала система ППО.

У мережі повідомляють про вибухи в окупованому Луганську. За повідомленнями соціальних мереж, в місті підірвали ще один склад з боєприпасами російської окупаційної армії.

Російські ЗМІ своєю чергою повідомляють про те, що в місті система ППО збила одну "Точку-У".

Нагадаємо, вчора глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомив про те, що окупованому Росією Луганську противник втратив черговий склад з боєприпасами.

"Повідомлення про втрату окупантами чергових складів з боєприпасами надходять щодня. Останнє - з Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції у них порушено, проте ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян забагато", — заявив Гайдай.

Також вчора ввечері на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Місцеві заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок попадання ракет.

Пізніше цю інформацію підтвердили прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Російські ЗМІ писали, що ЗСУ ракетами далекобійного РСЗВ HIMARS знищили нібито склад з "селітрою". При цьому пропагандисти стверджували, що удар був нанесений по житловому кварталу.

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