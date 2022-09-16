У Луганську внаслідок вибуху в будівлі так званої "генпрокуратури ЛНР" від отриманих поранень загинули "генпрокурор" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У Луганську внаслідок вибуху в "генпрокуратурі" так званої "ЛНР" від отриманих поранень загинули "генеральний прокурор" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко", - написав він.
При цьому Гайдай зазначив, що вибух стався "зсередини будівлі".
"Окупаційна влада продовжує стверджувати, що безпекова ситуація в регіоні перебуває під контролем", - додав Гайдай.
Раніше він розповідав, що у Луганській області росіяни готуються до оборони. За його совами, російські загарбники стягують війська в Сватове і Троїцьке та зариваються.
Також Гайдай висловлював надію на те, що найближчим часом почнеться повномасштабна деокупація Луганської області.
Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російські окупанти в Сватовому на Луганщині зібрали речі та втекли через контрнаступ української армії.