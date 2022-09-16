Вибух стався зсередини будівлі так званої "генпрокуратури ЛНР".

У Луганську внаслідок вибуху в будівлі так званої "генпрокуратури ЛНР" від отриманих поранень загинули "генпрокурор" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Луганську внаслідок вибуху в "генпрокуратурі" так званої "ЛНР" від отриманих поранень загинули "генеральний прокурор" Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко", - написав він.

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При цьому Гайдай зазначив, що вибух стався "зсередини будівлі".

"Окупаційна влада продовжує стверджувати, що безпекова ситуація в регіоні перебуває під контролем", - додав Гайдай.

Раніше він розповідав, що у Луганській області росіяни готуються до оборони. За його совами, російські загарбники стягують війська в Сватове і Троїцьке та зариваються.

Також Гайдай висловлював надію на те, що найближчим часом почнеться повномасштабна деокупація Луганської області.

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російські окупанти в Сватовому на Луганщині зібрали речі та втекли через контрнаступ української армії.

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