Росіяни в істериці, вони обурюються через вибух і в усьому звинувачують HIMARS.

В окупованій Луганщині вночі "хлопнуло" по готелю, де жили окупанти. Вибухи сталися в місті Хрустальний (Красний Луч).

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що вдарити по рашистам могли ЗСУ.

Жителі тимчасово окупованого міста пишуть, що росіяни сильно налякані. Вони думають, що по готелю били з РСЗВ HIMARS.

"Готель в центрі міста, в ньому жили орки, в середину нікого не пускають, кажуть що може щось вибухнути", - пишуть користувачі мережі.

За непідтвердженою інформацією, ракети "лягали" прямо на дах готелю. В результаті "прильотів" РФ зазнала чергових втрат - загинуло і постраждало близько 100 окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що контррозвідники знищили дроном Т-72 і 15 окупантів. Як свідчить перехоплення СБУ, окупант зізнався в розмові з матір'ю, що потім їм довелося збирати тільки кістки.

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