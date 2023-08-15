Росіяни не можуть фізично блокувати роботу українських портів, а тому вдаються до постійних обстрілів.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни не зможуть підійти до дунайських чи інших портів настільки близько, щоб фізично їх заблокувати. Крім того, в разі виникнення справжньої небезпеки Україна не буде дивитися на це, склавши руки.

Як зазначив представник ВМС в ефірі телеканалу FREEДОМ, це питання повʼязано з присутністю російських кораблів у південній і південно-західній частині Чорного моря.

"Тобто дорогою в Босфор, у Босфорську протоку. Тому що це – ворота в Чорне море і відповідно, незалежно від того, який порт призначення кінцевий, головне – дорога. Тому можна розглядати тільки в цьому контексті. Безпосередньо блокувати роботу портів вони не можуть через те, що вони не можуть підійти настільки близько до наших портів", – пояснив він.

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Через це росіяни вдаються до постійних ударів по українських портах. Водночас, коментуючи можливості росіян заблокувати порти, якщо у ворога виникне така ідея, Плетенчук наголосив, що у разі таких дій Україна не буде на це дивитися, склавши руки.

"У Чорноморському флоті станом на зараз загалом до 50 бойових одиниць. Прикордонники – до 20, які, найімовірніше, виконуватимуть завдання біля своїх берегів. Суднозабезпечення сюди не рахуємо. Віднімаємо ті, які на ремонті, залишається досить велике угруповання, але ми ж не будемо на це дивитися, склавши руки. Зрозуміло, що коли вони перебувають, наприклад, у виключній економічній зоні іншої країни, – це питання іншого порядку. Щойно вони спробують зайти в зону досяжності наших озброєнь, заходів буде вжито моментально", – резюмував представник ВМС ЗСУ.

Ситуація в Чорному морі

Росіяни не наважуються виводити в акваторію Чорного моря потужне угруповання кораблів для його фізичної блокади. Проте ворог вдається до іншої тактики – вербального тероризму. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що росіяни залякують іноземні екіпажі торгівельних суден, а також вдаються до погроз.

Водночас, коментуючи загрозу висадки російського морскього десанту на узбережжя Одещини, Плетенчук наголосив, що наразі такого ризику немає. Росія дійсно планувала висадку десанту на початку вторгнення, проте зараз українська берегова артилерія контролює море більш ніж на 100 морських миль в глибину.

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