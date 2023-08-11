Речник ВМС зазначив, що ця операція хоч і планувалася, але не мала успіху.

Наразі загрози висадки російського морського десанту на одеському узбережжі немає. Проте на початку повномасштабної війни така загроза дійсно існувала, російський флот готувався до такої операції.

"На початку повномасштабного вторгнення Росія мала в акваторії Чорного моря у складі Чорноморського флоту сім великих десантних кораблів. Ще шість одиниць вони завели перед початком повномасштабного вторгнення з метою планування й участі в операції з висадки морського десанту. Як показала практика, ця операція хоч і планувалася, але не мала успіху. В якийсь момент навіть в Одесі на обрії можна було побачити ці великі десантні кораблі", – пояснив в коментарі "Суспільному" речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Водночас у Чорному морі стає менше російських кораблів. З 13 суден зараз кілька перебувають у ремонті.

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"Оленегорський горняк" пошкоджено, і ще один в порту Бердянськ було затоплено. Тобто як мінімум від 13 слід віднімати вже п'ять одиниць", – зауважив предствавник ВМС.

Плетенчук додав, що ВМС ЗСУ вже звільнили акваторію загальною площею 25 тисяч квадратних кілометрів. Українська берегова артилерія контролює море більш ніж на 100 морських миль в глибину від берега. Тому зараз Росія не зможе провести операцію з висадки десанту.

Крім того, за словами речника ВМС ЗСУ, подібні операції завжди супроводжуються сухопутною кампанією.

"З огляду на те, що ворог уже відкинутий на лівий берег Дніпра – така операція зараз не має військової доцільності та сенсу", – пояснив Плетенчук.

Також він наголосив, що військово-десантні кораблі Чорноморського флоту РФ зараз фактично виконують роль паромної переправи. Вони займаються транспортуванням цивільних автомобілів через Керченську протоку.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Ще 16 людей постраждали. Зазначається, що серед травмованих є діти. У поліції уточнили, що окупанти завдали удару ракетою "Іскандер-К".

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