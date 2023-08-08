Для перекриття певної ділянки російський флот повинен вийти в море, але поки не хоче підставлятися.

Представник ВМС ЗСУ розповів, що наразі роблять росіяни у Чорному морі, про блокаду якого заявили після демонстративного виходу із "зернової угоди".

Як повідомив під час брифінгу у медіа-центрі "Україна-Одеса" речник Військово-Морських Сил України ЗСУ Дмитро Плетенчук, насправді те, що зараз відбувається, назвати повноцінною блокадою неможна.

За його словами, для того, щоб заблокувати якусь ділянку у морі, потрібно виводити туди потужний склад кораблів та перекрити певну частину у такий спосіб, щоб повз не мали змогу пройти інші судна. Інша складова блокади, яку оголосили загарбники, це – нанесення вогневого ураження.

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"Тобто, ці два моменти, але виводити таке угруповання в море вони зараз не ризикують. Навіть побоюються залишатися наразі у Севастополі, бо там теж не почувають себе затишно. Тому тримають здебільше своє угруповання у північно-східній частині Чорного моря. Відповідно, вивести їх у відкрите море – це поставити під удар та росіяни це чудово розуміють", - розповів Плетенчук.

Він зазначив, що саме тому фізично блокувати Чорне море противник не наважується, хоча корабельне угруповання має досить велике.

На думку речника ВМС ЗСУ, нанесення вогневого ураження по іноземних торгівельних суднах на самій країні-агресорі може сказатися дуже погано. Суть у тому, що кожне судно - це екстериторіальне утворення, тобто не підпадає під місцеве (українське) законодавство.

"Воно відноситься до тієї країни, під прапором якої ходить в море. Я не думаю, що Росія наважиться вдарити по цим іноземним суднам, тому що там прапори фактично усіх держав світу - починаючі від Туреччини та закінчуючи Китаєм", - пояснив Плетенчук.

Він вважає, що саме через вказані нюанси Кремль наразі переходить до своєрідного вербального тероризму – російські військові кораблі залякують іноземні екіпажі торгівельних суден, опитують, наприклад, на предмет вантажів, погрожують тощо.

За даними Плетенчука, прибережне судноплавство зараз функціонує у штатному режимі (згідно з обставинам), також у більш-менш штатному режимі працюють дунайські порти на Одещині.

За даними речника, певна кількість цивільних суден продовжують рухатися торгівельними шляхами, тому неможна наразі казати ані за блокаду, ані прорив, про який, зокрема, раніше наголошували через прибуття на Дунай трьох іноземних суховантажів.

Зрив "зернової угоди" та погрози РФ

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Кремль офіційно заявив про вихід із зернової угоди, яка передбачала експорт українського зерна Чорним морем. Відразу російські військові розпочали ракетно-дронові удари по портах України та зернових сховищах, а також – по середмістю Одеси.

Крім того, загарбники заявили, що топитимуть будь-які цивільні судна, які йдуть до українських портів через Чорне море, з посиланням на те, що ці торгівельні судна перевозять зброю та боєприпаси.

Згодом стало відомо, що до портів на Дунаї, що на Одещині, пройшли три іноземних цивільних судна під завантаження та з’явилась інформація, що це – "прорив блокади". Водночас, фахівці пояснили, що іноземні моряки просто йшли іншими путями, користуючись, зокрема, територіальними водами інших чорноморських держав.

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