Через 10 тижнів російський штурм міста припинився.

Російські окупанти ще на початку квітня почали атакувати Часів Яр Донецької області, щоб захопити або вщент зруйнувати місто та стиснути основні лінії постачання українських військових. Росіяни сподівалися, що захоплення міста не займе багато часу та зусиль, але з кожним днем Сили оборони витісняють армію ворога якнайдалі від Часового Яру, повідомляє Forbes.

"Захоплення майже мертвого міста, де колись проживало 12 тисяч людей, не мало бути надзвичайно складним для чисельно переважаючої і більш озброєної російської армії. Однак, через 10 тижнів після наступу російська атака припинилася, а контратаки ЗСУ на південь від міста в останні дні витіснили окупаційні війська з Кліщіївки, одного з південних опор російських військ, які намагаються сформувати, щоб оточити Часів Яр", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначило, що місто обороняють декілька українських бригад, зокрема, 41 та 67 механізовані бригади, 56 мотобригада, 5 десантно-штурмова бригада, а також 241 бригада територіальної оборони. Успішна робота цих військ не виправдала очікувань ворога щодо Часового Яру, а українська аналітична група Frontelligence Insight передбачила, що місто "кінець кінцем буде втрачене для російських військ".

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У матеріалі також підкреслили, що на момент початку активних наступальних дій РФ на місто у квіті, українським бригадам критично не вистачало боєприпасів через блокування допомоги у США. Крім того, були проблеми з протиповітряною обороною.

"Два місяці тому український гарнізон у Часовому Яру був слабкий. Його протиповітряна оборона була настільки низькою щодо ракет, що російські штурмовики Су-25 могли прилетіти всього за кілька кілометрів від міста, щоб обстріляти ЗСУ", - пише Forbes.

За даними видання, через такі проблеми української армії у перший час свого наступу росіяни мали успіх. Так, у перші кілька тижнів боїв російський 1-й армійський корпус і прилеглі частини просунулися на кілька кілометрів на північ і південь від Часового Яру, зрештою зайнявши Кліщіївку та Іванівське. Однак незадовго ситуація значно змінилася, адже в Україну почали надходити американські боєприпаси. Водночас і росіяни припустились помилки. У матеріалі наголосили, замість того, щоб посилити свої сили на сході, окупанти 10 травня розпочали наступ на півночі України, де теж не мали успіху, адже потрапили там в пастку.

"Попри те, бої в Часовому Яру та навколо нього точилися. Але вперше за кілька тижнів жодна зі сторін не мала значної переваги у вогневій потужності. І українці мали природну перевагу, яку мають усі армії, що обороняються, над арміями, які атакують. Вони могли окопатися й чекати на височині Часового Яру, тоді як росіянам довелося залишити відносну безпеку власних окопів і бункерів і перетнути низинну відкриту місцевість", - пише видання.

У матеріалі пояснили, що у цій місцевості є канал, який прикриває ліс. Саме у цьому лісі перебувала окупаційна армія і ховалась від українських безпілотників, але росіяни і тут припустились помилки, поспішаючи захопити Часів Яр.

"Ліс навколо каналу є прикриттям від українських безпілотників. Але перетнути сам канал означає вийти з лісу та кинутися через один із двох наземних мостів, що перетинають канал. Саме тут, на цих наземних мостах, українські дрони та артилерія вбивають атакуючих росіян. Коли деякі росіяни шукали притулку в широких водопровідних трубах, українські безпілотники і там їх діставали та скидали туди гранати", - повідомляє Forbes.

Видання підсумувало, що навіть якщо росіянам вдасться перегрупуватися, захоплення Часового Яру після таких масштабних втрат буде означати лише "Піррову перемогу" - тобто перемогу, рівносильну поразці.

Ситуація в Часовому Яру - що відбувається в місті

Як раніше писав УНІАН, росіяни наступають на Часів Яр з нового, Торецького, напрямку. Крім того, ворог намагається тиснути з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк.

"Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно, це ви можете бачити з офіційних зведень. Немає жодної хвилини зараз, щоб ніде не відбувався штурм, щоб була якась пауза. Трохи вони втискають голови в плечі, коли наші завдають ударів з градів та арти. Тоді трохи все завмирає, а потім штурм продовжується. Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеличкими групами до 5 осіб намагаються прориватися у мікрорайони Новий, Канал", - розповів військовослужбовець Кирило Сазонов.

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