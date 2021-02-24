Медики декілька годин поспіль намагались врятувати життя постраждалого.

Російські бойовики обстріляли Хутір Вільний Луганської області. Внаслідок обстрілу житлового кварталу загинув чоловік 1947 року народження.

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Як повідомляє штаб ООС, для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту.

У дворі одного з місцевих мешканців увечері вибухнула міна, пенсіонер отримав важкі множинні поранення.

Першу медичну допомогу постраждалому надали військові медики, після цього чоловіка госпіталізували. Медики декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, але поранення виявились смертельними.

Зібрані матеріали щодо трагедії будуть спрямовані до СБУ. Буде вирішуватись питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258 КК України – Терористичний акт.

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Автор: УНІАН