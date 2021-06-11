Протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранено одного військового.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.
«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – говориться у повідомленні.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
Поранення військового
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.
«Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості», – зазначили у штабі.
Обстріли на Донбасі 10 червня
Читайте такожБуло лише 22 роки: стало відомо ім’я загиблої в районі ООС лейтенантки (фото)Так, минулої доби зафіксовані наступні порушення:
- біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру;
- неподалік населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Водяного, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- в напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.
Обстріли на Донбасі 11 червня
Станом на 7 годину ранку, 11 червня, зафіксували два порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного – обстрілював з ручних протитанкових гранатометів.
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