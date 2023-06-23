Протягом літа ситуація у війні може докорінно змінитися, вважають у ГУР.

До кінця літа на фронті триватимуть активні бої. А хід осінньо-зимової кампанії багато в чому буде визначатиме здатність РФ відновлювати втрати. Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, на прохання дати прогноз щодо ходу війни в цьому році, розвідник зауважив, що поки він може впевнено говорити тільки про найближчі 2-3 місяці.

"Будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій. Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили", – вважає Скібіцький.

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За його словами, до середини літа стане зрозуміло, чи здатна Росія реалізувати свої плани щодо модернізації, перегрупування і формування нових з'єднань.

"Російське командування, наприклад, вже офіційно заявило про реформування, відновлення Ленінградського і Московського військових округів. Після цього можна буде і проводити оцінку можливостей Російської Федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії вже на осінньо-зимову кампанію", – пояснив представник ГУР.

Український контрнаступ - останні новини

Українська влада запевняє, що український контрнаступ "навіть не почався всерйоз", тому поки занадто рано оцінювати його успішність. Як розповіло неназване джерело CNN, "формувальні операції" все ще тривають, і про результати контрнаступу можна буде судити лише восени або взимку.

Тим часом західні ЗМІ пишуть, що в разі провалу українського контрнаступу Вашингтон спробує примусити Київ до переговорів з Москвою. Це пов'язано в тому числі з майбутніми президентськими виборами в самих США, пише німецький таблоїд Bild.

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