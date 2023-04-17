Однак все це залежатиме від детальної оцінки руйнувань, додала народний депутат.

Внаслідок війни, розв'язаної РФ проти нашої країни, деякі містечка в Україні можуть просто зникнути.

Про це під час інформаційного телемарафону сказала голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Влада займається законодавством для відновлення населених пунктів.

"Стосовно вже зруйнованих населених пунктів, на жаль, такі села і селища в нас є. Ми минулого року ухвалили відповідне законодавство, яке стосується перш за все деокупованих територій", - розповіла вона.

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За словами Шуляк, перед тим, як почати будь-яке відновлення, потрібно зробити стратегічний документ, який містить аналіз кількох речей: економічний аспект (чи буде успішним бізнес, який запрацює або чи відновиться колишній), демографічну ситуацію (скільки людей буде проживати у даному населеному пункті), питання щодо розмінування, а також екологічну складову (включаючи перероблення зруйнованих будівель).

"Після цього лише можна обговорювати що відновлюється, а що ні. І тільки після цього можна переходити до безпосереднього проектування і будівельних робіт. На жаль, можуть бути такі (які просто зникнуть - УНІАН) містечка, але тільки після відповідних розрахунків", - пояснила Шуляк.

Знищення українських міст

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.

Авдіївка також все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів. За словами голови Донецької обласної адміністрації Павла Кириленка, в результаті бойових дій росіяни практично знищили Авдіївку.

Російські окупанти стерли українське місто Мар'їнка у Донецькій області з лиця землі. Після тривалих і безуспішних спроб захопити населений пункт росіяни дощенту його зруйнували ракетами і артилерією.

Однак це не єдині знищені населені пункти. Окупанти руйнують десятки міст та сел України.

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