Командувач Східного управління військ знову відвідав Бахмут.

Росіяни продовжують знищувати Бахмут, намагаючись захопити місто. Як заявив Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, окупанти перейшли до нової тактики.

"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії", - передає слова Сирського Military Media Center.

Генерал-полковник відзначив, що через потужну оборону українських військових росіяни змушені були змінювати склад своєї наступальної групи.

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"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", - додав Сирський.

Генерал-полковник вже вчергове відвідав найгарячіші ділянки на Бахмутському напрямку вчора, 9 квітня. Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення. Відразу ж на місці Сирський ухвалив оперативні рішення та поставив задачі.

Окрім цього Командувач відзначив найкращих бійців нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

Ситуація у Бахмуті: що ще відомо з актуального

Офіцер ЗСУ розповів, що трупи росіян на Бахмутському напрямку лежать у кілька шарів. Окупанти продовжують штурмувати "м’ясом".

Росіяни підірвали міст на важливій транспортній артерії українців до Бахмуту. У ЗСУ запевнили, що Сили оборони намагаються вирішити проблему логістики.

Генштаб зранку 10 квітня повідомив про велику інтенсивність атак росіян відразу на чотирьох напрямках, у тому числі і Бахмутському. За минулу добу було відбито 58 атак загарбників.

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