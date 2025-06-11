Метою росіян було вийти на адмінмежу областей до 9 травня, нагадав речник ОСУВ "Хортиця".

Російських військ немає на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської областей станом на 11 червня. Про це речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в етері Суспільного.

За його словами, попри провокаційні заяви російських медіа, "попри всі їхні спроби та намагання, вони не дійшли до адміністративної межі областей". Проте вони намагаються туди просуватися з Покровського та Новопавлівського напрямків, зазначив Трегубов, і це вони роблять із кінця квітня, адже їхня мета була вийти на адмінмежу до 9 травня.

Армія РФ, каже він, намагається штурмувати цю ділянку малими піхотними групами та пробиватися через зелені насадження, посадки тощо.

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"Уздовж усієї лінії фронту групи по 3-4-5-6 осіб намагаються намацувати, де можна пролізти. Якщо хтось із них пролазить, то намагається десь зачепитися, закріпитися в якійсь будівлі, руїні, лісосмузі і чекати, поки до нього доповзуть інші. І так відбуваєтся, поки вони не накопичать у посадці якусь певну кількість (солдатів, - ред.), тоді їм скидають боєприпаси, їжу з дронів, і далі йдуть у подальші наступальні та штурмові дії", - розповів Трегубов.

Крім того, зазначив спікер, в окупантів бувають спроби прориву на легкій техніці - мотоциклах.

Росіяни наблизилися до Дніпропетровщини: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков у коментарі ЗМІ нещодавно заявляв, що російська армія проводить "наступ" у Дніпропетровській області в межах створення буферної зони в Україні.

Однак українські військові запевнили, що це не так. У Силах оборони півдня України підкреслили, що ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але українські бійці тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Також речник Генштабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов заявив, що повідомлення про просування росіян на цьому напрямку є фейком.

Аналітики українського моніторингового проєкту DeepState 10 червня повідомили, що в останні дні з’являється дедалі більше кадрів спроб російських військ зайти на територію Дніпропетровської області. Вони запевнили, що по ворогу наноситься ураження як із місць висування, так і під час штурмових дій.

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