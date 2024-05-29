За словами Олени Висоцької, частина цих людей не проходять за статтями Кримінального кодексу чи за станом здоров'я.

Кількість охочих долучитися до Збройних сил серед українських ув’язнених зростає. Про це в інтерв'ю Громадському розповіла заступник міністра юстиції Олена Висоцька, яка курує систему кримінально-виконавчої служби.

За її словами, нині від засуджених, готових долучитися до лав ЗСУ, отримано вже понад 4000 заяв.

"Я прогнозую, що буде десь 4,5 тисячі. Принаймні, коли ми робили опитування у квітні, охочих було саме стільки. Щоправда, частина цих людей не проходять за статтями Кримінального кодексу чи за станом здоров'я - вони не зможуть скористатися цією можливістю", - зазначила Висоцька. Відео дня

Вона підкреслила, що є частина людей, які раніше не планували, але зараз бачать, що це все реально, - і теж виявляють бажання йти до лав ЗСУ.

"Всього ж у нас понад 26 тисяч засуджених. Але їх усіх не можна вважати резервом, оскільки за цим законом до ЗСУ можна доєднатися лише за бажанням. Мобілізаційний потенціал становлять і 50 тисяч людей, які вже відбули покарання. Раніше в законі було обмеження щодо їхньої мобілізації — тепер цю застарілу радянську норму прибрали", - пояснила урядовець.

Мобілізація засуджених в Україні - останні новини

Міністр юстиції України Денис Малюська назвав кількість потенційних новобранців з числа засуджених. За його словами, майже 350 ув'язнених уже були звільнені згідно з новим законом, який дозволяє їм служити в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення.

При цьому загалом до 20 тисяч таких претендентів, включно з особами, які перебувають у СІЗО, можуть приєднатися до сотень тисяч солдатів, які вже служать в ЗСУ.

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