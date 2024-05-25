Майже 350 ув'язнених уже були звільнені згідно з новим законом, який дозволяє їм служити в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення.

Україна почала звільняти засуджених для служби в армії, що є частиною ширшої спроби відновити Збройні сили, виснажені більше ніж дворічною війною та напружені безупинними нападами Росії. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Так, міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що майже 350 ув’язнених вже були звільнені відповідно до закону, ухваленого минулого тижня. Він дозволяє засудженим служити в армії в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення служби.

При цьому, за словами урядовця, нині судові органи розглядають більшість із 4300 заяв, поданих на даний момент. А загалом до 20 тисяч таких претендентів, включно з особами, які перебувають у СІЗО, можуть приєднатися до сотень тисяч солдатів, які вже служать в українській армії.

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"Ця політика перегукується з практикою, яку широко використовує Росія для зміцнення своїх військ, але дещо відрізняється. Російська програма відкрита для ув’язнених, засуджених за насильницькі злочини, тоді як український закон не поширюється на осіб, засуджених за два чи більше вбивства, зґвалтування чи інші тяжкі злочини", - пише ЗМІ.

Малюська уточнив, що особа, засуджена за одноразове вбивство, може бути звільнена, якщо злочин не було вчинено з обтяжуючими обставинами, такими як сексуальне насильство.

"Є певна схожість, але я не можу сказати, що це те саме, що зробила Росія", – сказав міністр.

Видання нагадує, що раніше під час війни Україна висміювала спроби Росії вербувати полонених в обмін на умовно-дострокове звільнення. Але оскільки конфлікт триває вже третій рік і українські сили борються по всій лінії фронту, Києву вкрай потрібно більше солдатів.

"Дефіцит солдатів — звісно, ​​труднощі з призовом простих громадян — ось головні причини ухвалення закону", — констатував Малюська.

Мобілізація засуджених в Україні

22 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив ще півсотні охочих йти воювати. Це переважно молоді чоловіки, засуджені за крадіжки.

17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє мобілізацію ув'язнених. Згідно з документом, не можуть бути мобілізовані засуджені за тяжкі злочини - зокрема, умисне вбивство, зґвалтування та сексуальне насильство.

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