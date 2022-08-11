Росія, за словами міністра оборони, не сформувала ударних угруповань, що призвело до звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну підрозділи ЗС Росії були зовсім не готовими до нього. Зокрема, путінські війська атакували Україну 24 лютого, не сформувавши ударних угруповань за всіма правилами війни.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, українська розвідка поінформувала керівництво країни про загрозу повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Резніков зазначає, що силовики не називали конкретних дат початку бойових дій. Розвідка надавала "коридор", коли ЗС РФ може здійснити вторгнення в Україну — з 20 по 25 лютого. А початкова тактика окупаційних військ, за словами Резнікова, свідчить про те, що Росія не підготувалася до початку повномасштабних бойових дій.

Глава Міноборони пояснив, що на всіх ризикованих зонах у армії Путіна не виявили ознаки завершеного формування масштабного ударного угруповання, яке передбачає органи управління та забезпечення, госпіталі, логістичні ланцюжки та самі бойові елементи.

"Вони пішли в наступ, не будучи зовсім готовими. Тому їх логістичні ланцюжки різалися нами так легко. Те саме сталося і в Білорусі. З погляду військового мистецтва ми бачили, що вони не готові, і тому ми говорили, що для формування остаточного ударного угруповання їм потрібен ще час — тиждень, два, три. Росіяни дійсно пішли в атаку, не сформувавши ці ударні угруповання. Наслідком цього стала можлива послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини та Сумщини", - зазначив Резніков.

За його словами, завдяки такому промаху російських загарбників ВСУ послідовно звільнили Київську, Чернігівську та Сумську області.

Командувач ОК "Північ" зізнався Резникову, що його вразило те, що військові РФ порушили свої ж правила та інструкції. За правилами війни спочатку йде обробка території артилерією, далі їдуть танки і з’являється піхота. У "визволителів" артилерія виявилася позаду, адже вони на танках та БТР поїхали брати столицю.

Резніков зазначив, що окупанти настільки були впевнені у своїй швидкій перемозі, що пішли у наступ без належної підготовки. Тому українські захисники дуже легко порушували логістичні шляхи ЗС РФ.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, РФ вдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого.

У липні радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов попередив, що найближчим часом в окупантів не буде успіхів на фронті, тому вони будуть більше залякувати громадян нашої держави, щоб змусити до переговорів.

Зазначимо, за останніми даними Генштабу ЗСУ станом на 11 серпня 2022 року українські воїни ліквідували вже 43 тисячі окупантів. За добу завдяки зусиллям захисників ще 200 загарбників було знищено. Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.

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