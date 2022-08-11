Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку.

Українські воїни ліквідували вже 43 тис. окупантів. За добу завдяки зусиллям захисників ще 200 загарбників було знищено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1 846 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 4 100 (+14)

артилерійських систем – 974 (+3)

РСЗВ - 261 (+0)

засоби ППО - 134 (+1)

літаків – 232 (+0)

гелікоптерів – 193 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6)

крилаті ракети - 185 (+0)

кораблі /катери - 15 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 3 018 (+13)

спеціальна техніка - 90 (+1).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Як повідомлялося, вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, у Нікополі загинуло дві людини, поранено - семеро.

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