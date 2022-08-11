Українські воїни ліквідували вже 43 тис. окупантів. За добу завдяки зусиллям захисників ще 200 загарбників було знищено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1 846 (+14)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 100 (+14)
  • артилерійських систем – 974 (+3)
  • РСЗВ - 261 (+0)
  • засоби ППО - 134 (+1)
  • літаків – 232 (+0)
  • гелікоптерів – 193 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6)
  • крилаті ракети - 185 (+0)
  • кораблі /катери - 15 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 018 (+13)
  • спеціальна техніка - 90 (+1).

Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Як повідомлялося, вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, у Нікополі загинуло дві людини, поранено - семеро.

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