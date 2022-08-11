Українські воїни ліквідували вже 43 тис. окупантів. За добу завдяки зусиллям захисників ще 200 загарбників було знищено.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1 846 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 4 100 (+14)
- артилерійських систем – 974 (+3)
- РСЗВ - 261 (+0)
- засоби ППО - 134 (+1)
- літаків – 232 (+0)
- гелікоптерів – 193 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6)
- крилаті ракети - 185 (+0)
- кораблі /катери - 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 018 (+13)
- спеціальна техніка - 90 (+1).
Найбільших втрат за добу противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Як повідомлялося, вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину, у Нікополі загинуло дві людини, поранено - семеро.