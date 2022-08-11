Очільник Міноборони зауважив, що Кремль ще у 2014 році упустив шанс заморозити конфлікт на території України.

Війна в Україні не може закінчитися за "сирійським" та "корейським" сценарієм. Єдиний варіант – перемога ЗСУ та звільнення усіх окупованих територій.

На цьому наголосив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю "Українській правді".

Аналізуючи сценарії закінчення війни, Резніков сказав, що бойові дії в Україні не можуть закінчитися за "корейським сценарієм", оскільки Росія ще в 2014 році упустила шанс заморозити збройний конфлікт.

При цьому Резніков вважає, що в Україні також неможливий і "сирійський" сценарій.

"Що стосується "Сирії", то у росіян теж ресурс виснажується: і людський, і озброєний. А у нас навпаки додаються партнери. Тобто це, як вони кажуть, колективний Захід, цивілізований Захід, який сьогодні все більше і більше зацікавлений в нашій перемозі", - пояснив він.

Глава Міноборони зазначив, що коли країни світу зіткнуться з глобальними економічними проблемами, деякі політики "будуть мріяти" посадити Україну і РФ за стіл переговорів.

"Тому ми повинні з вами максимально бути у виграшній позиції завдяки відповідним рішенням, діям Збройних сил, продовженню озброєння від партнерів і вірі в те, що Збройні сили України, весь сектор безпеки і оборони здатні перемогти. Я абсолютно вірю, що це реальний план", - додав міністр.

Раніше Резніков публічно говорив, що розраховує на те, що до початку зими гаряча фаза війни закінчиться. Проте сьогодні глава Міноборони пояснив, що не мав на увазі те, що українські воїни вийдуть з окопів.

"Гаряча фаза це, умовно кажучи, коли ми в травні понесли найбільші втрати. Зараз це кратно менше, адже нам вдалося завдяки новій зброї поступово наносити оті точкові ураження по складах, пунктах управління, командуванню ворога. І навала окупантів зупинилася, просування йде досить повільно. Але це теж – кров'ю і життям наших хлопців. Тому, коли я кажу про гарячу фазу, це не означає, що завершиться польова, скажімо так, окопна історія", – зазначив Резніков.

Раніше політолог Андрій Піонтковський наголосив, що звільнення Херсона стане кінцем диктаторського режиму президента Росії Володимира Путіна. Після програшу йому не вдасться утримати владу.

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