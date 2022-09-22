Російський президент Володимир Путін сам дає накази генералам, які перебувають на полі бою в Україні, що натякає на неефективну командну структуру всередині Росії.
Про це в коментарі CNN повідомили два джерела, поінформовані з даними американської та західної розвідок.
Є також серйозні розбіжності між російськими воєначальниками, які намагаються домовитися щодо того, як зосередити свої зусилля для укріплення оборонних рубежів.
Попри заяви Росії про перекидання резервів на північний схід, Москва все ж обрала південь, де теж триває український наступ.
У військовому керівництві РФ вже відбулися перестановки у відповідь на провал під Харковом, але, за словами джерел видання, структура командування стала ще більш безладною, ніж була раніше.
Навіть якщо Росії вдасться конслідувати сили, вона буде обмежена у можливостях щось серйозно протиставити контрнаступу ЗСУ.
На думку експерта аналітичного центру CNA Майкла Кофмана, Росія, враховуючи її постійні проблеми з лініями постачання, комунікаціями і моральним духом, не здатна швидко перекинути нові резерви на поле бою в рамках оголошеної Путіним мобілізації.
"Часткова мобілізація, імовірно, не вплине на поле бою найближчими кількома місяцями, але може збільшити здатність Росії витримати цю війну, хоч і не змінить її хід", - сказав він.
Невдачі Росії у плануванні, комунікаціях і логістиці лише погіршилися після відступу з Харківської області.
Мобілізація в Росії
21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії - у першу чергу фахівців з бойовим досвідом чисельністю до 300 тисяч осіб.
Понад те, ЗМІ звертають увагу, що неопублікований для громадськості указ російського президента може дозволити керівництву РФ мобілізувати до 1 мільйона осіб.
Водночас західні експерти сумніваються у здатності збройних сил Росії прийняти, навчити і забезпечити хоч би початково заявлену кількість новобранців.
Аналітики вважають, що мобілізація в Росії демонструє складне становище окупантів на полі бою, адже збіглась з військовою поразкою ЗС РФ під Харковом, а також не завадить контрнаступу ЗСУ у найближчій перспективі.
Водночас експертне середовище схиляється до думки, що першими мобілізують чоловіків на окупованих територіях України, як це було напередодні 24 лютого з ОРДЛО.