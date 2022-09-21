Ніхто з військових експертів не вважає, що мобілізація змінить правила гри для Росії.

300 тисяч резервістів, яких можуть залучити до війни проти України, "не навчені, не досвідчені і не готові", і це може бути "надзвичайно небезпечним" кроком.

Про це в ефірі Sky News розповів віце-маршал авіації у відставці Шон Белл.

"Насправді у них є близько двох мільйонів резервістів, які служили в армії за останні п'ять років. Якщо екстраполювати, це близько 25 мільйонів резервістів, які на якомусь етапі служили в армії. Проблема з усіма цими цифрами в тому, що вони виглядають дуже грандіозно. У контексті 300 тисяч звучить багато, але ці люди не навчені, у них немає досвіду, вони не готові", - зазначив військовий аналітик. Відео дня

Белл уточнив, що ці військові можуть бути для режиму Путіна загрозою.

До того ж, додав Белл, ніхто з військових експертів не вважає, що це змінить правила гри для Росії.

"Вторгнення Путіна в Україну пішло не за планом, його армія пошарпана, малоймовірно, що йому вдасться реалізувати всі свої довоєнні амбіції", - сказав він.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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