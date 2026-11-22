Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський поділився, що від очевидців надійшла інформація про телефонний дзвінок жінки, яка може перебувати під завалами.

В Димері на Київщині весь день триває рятувальна операція післа російської атаки. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в Telegram повідомив, що з-під завалів вдалося врятувати дитину.

Зеленський розповів, що наразі немає інформації про 10 людей.

"У Димері на Київщині щойно ввечері вдалося врятувати дитину з-під завалів – зараз хлопчику надають необхідну допомогу. Рятувальна операція триває весь день. Немає досі інформації про 10 людей, на жаль. Станом на цей час відомо, що загинули чотири людини. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав президент.

За його словами, в будинок влучив російський "Шахед" й фактично розніс підʼїзд. Через постійні загрози рятувальні роботи вести складно.

"Рятувальні роботи вести складно через постійні нові повітряні тривоги, нову загрозу. На місці достатньо сил, достатньо засобів рятувальників: більш ніж 130 людей залучені до робіт. Операція у Димері триватиме, поки не буде встановлена вся інформація по кожному прізвищу", - запевнив Зеленський.

Також він додав, що росіяни завдали удару по Вишневому в Київській області. Зеленський наголосив, що ціллю став продуктовий магазин:

"Був сьогодні на Київщині також удар у Вишневому – по звичайному продуктовому магазину. Три людини загинули, тринадцять поранені".

Окрім цього, за словами президента, в Білоцерківському районі "Шахед" влучив по будинку.

"Постійний російський терор, постійні знущання від цих покидьків, і на весь цей терор будуть їм наші цілком справедливі відповіді", - заявив Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський показав перші хвилини після того, як хлопчика було витягнуто з-під завалів рятувальниками.

7-річний Давид під будівельними конструкціями провів майже 14 годин.

"Спершу рятувальники знайшли речі, які впізнали рідні. Згодом - виявили і самого Давида. Коли хлопчик побачив рятувальників - почав неквапно й без паніки з ними розмовляти, постійно казав, що все добре. На щастя, дитина у стабільному стані, вже під наглядом лікарів. Дякую кожному рятувальнику, поліцейському та медику, які були залучені до порятунку маленького життя", - розповів Вигівський.

За словами міністра внутрішніх справ України, ворог скерував ударний безпілотник по будинку о п'ятій ранку, коли родини спали.

Також Вигівський поділився, що від очевидців надійшла інформація про телефонний дзвінок жінки, яка може перебувати під завалами.

"Перевіряємо цей факт, регулярно оголошується хвилина тиші", - зазначив він.

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко поділився, що станом на 21:56 вже відомо про п'ятьох загиблих в Димері.

"У Димері рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до п’яти. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої людини, - написав він.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка, російські окупанти цілеспрямовано тероризують мирне населення. Коментуючи атаку по Вишневому, Ткаченко підкреслив, що через російську атаку звичайний похід до супермаркету обернувся трагедією. Як повідомив місцевий паблік, ймовірно, постраждали люди, які перебували в супермаркеті мережі "Новус".

Також ми писали, що в ніч на 21 листопада росіяни атакували в селищі Солоницівка поблизу Харкова п’ятиповерховий житловий будинок. В ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару постраждало 11 людей, серед них – 2 дітей. За словами рятувальників, виникла пожежа на площі 250 квадратних метрів: горіли квартири на четвертому та п'ятому поверхах, а також частина технічного поверху. Крім того, пошкоджено інші багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.

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