Під Одесою жертвою росіян став співробітник Одеського національного університету ім. Мечнікова.

Росіяни запустили дрони-вбивці по Одеській області, унаслідок нової ворожої атаки загинув син відомого вченого - він мешкав у будинку, який згорів під час дронової атаки.

У передмісті Одеси під час дронової атаки, яка сталася напередодні, загинув співробітник Одеського національного університету ім. Мечнікова Дмитро Іваниця - син відомого вченого, проректора вказаного вишу, професора Володимира Іваниці.

Про загибель Дмитра Іваниці повідомили у виші. "Добра і світла людина, справжній професіонал, він назавжди залишиться у пам'яті університетського колективу. Глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою сім'ї, друзям, близьким Дмитра Володимировича Іваниці. Вся університетська родина сумує разом з вами", - йдеться у повідомленні. Загиблий мешкав у будинку, який згорів під час дронової атаки.

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У прес-службі Одеської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок ворожої атаки 17 грудня загинув житель приватного будинку в Одеському районі, будинок повністю зруйновано. Вибуховою хвилею у будинках навколо - пошкодження даху, стін, перекриттів, вікон, дверей. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російська армія атакувала Україну двома десятками ударних безпілотників, всі їх збито. За даними ЗСУ, протягом п’яти годин вночі ворог тероризував південні регіони дроновою атакою. Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок на Одещині та вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо й ангар з майном приватної спортивної установи. Через падіння дрона виникла масштабна пожежа.

Зруйновано три одноповерхових житлових будинків, палали - два. На місці події було виявлено загиблого чоловіка. Також сталось руйнування складського приміщення приватної спортивної установи з подальшим займанням.

Довідка УНІАН. Володимир Іваниця - доктор бiологічних наук, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, керівник наукової школи "Морська мікробіологія і біотехнологія". Створив в університеті Біотехнологічний науково-навчальний центр, колекцію морських та практично корисних мікроорганізмів (філію Національної колекції мікроорганізмів), яка отримала статус Національного надбання тощо. Він є автором багатьох наукових робіт. Дмитро Іваниця очолював редакційно-видавничий відділ вишу‎.

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