За словами Майка Лі, обидві пропозиції щодо допомоги США Києву не витримують жодної критики.

Зупинити війну в Україні необхідно за столом переговорів. Про це у своїй статті для The Hill пише сенатор від штату Юта, представник Республіканської партії Майк Лі.

За його словами, в разі схвалення Конгресом 60 мільярдів доларів для України "підтримка Сполученими Штатами проксі-війни лише за три роки досягне майже 200 мільярдів доларів".

"Тим часом США навмисно ігнорують нагальні проблеми безпеки на нашому власному південному кордоні. І все ж правлячі політики вважають, що вони можуть ввести виборців в оману, змусивши їх подумати, що останній чек в Україну не порожній. Не піддавайтеся на це", - закликав політик.

Він також розкритикував обидві пропозиції щодо допомоги Києву - ліквідацію заморожених активів російського Центрального банку та безпроцентну позику для України від США.

"За неофіційними оцінками, під юрисдикцією США зберігаються лише 5-8 мільярдів доларів заморожених російських активів. Приблизно 290 мільярдів доларів, що залишилися, підпадають під юрисдикцію Європейського Союзу. Прихильники пропозиції кажуть, що це збільшує розподіл тягаря. Насправді Брюссель, Берлін і Париж залишаються категорично проти використання російських активів, що перебувають під контролем ЄС", - пише Лі.

При цьому він стверджує, що безпроцентна позика з можливістю відмови не є "інноваційною", адже позики передбачають повне погашення, включаючи механізми, які гарантують, що сторона-позичальник дотримується плану.

"Президент Трамп нещодавно наголосив на цьому, сказавши: "Ми ніколи більше не повинні давати гроші... без жодних умов". Трамп правий. Позика на багато мільярдів доларів, з умовами чи без них, створює небезпечний прецедент. Це перетворило б США на позикодавця, який виплачує зарплату світовим бідам, а наші власні інтереси відсунуті на другий план", - вважає сенатор.

За його словами, якщо мета полягає в тому, щоб припинити війну в Україні, уникнувши при цьому великих втрат, мирні переговори залишаються єдиним життєздатним варіантом.

"Заохочувати Росію та Україну до досягнення мирної угоди, одночасно забезпечуючи безпеку нашого власного кордону, є справді інноваційною ідеєю. Наша найкраща надія зупинити кровопролиття – за столом переговорів. Незаповнені чеки повинні закінчитися, і американське державне управління має початися", - резюмував республіканець.

Допомога США Україні - останні новини

Нещодавно спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон повідомив, що має намір внести допомогу України на розгляд. Водночас він побіцяв "важливі нововведення" у відповідному документі.

Джонсон пояснив, що Білий дім може надати Києву допомогу у виді позики. Також він пропонує підтримати закон, що уповноважує президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Києву.

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