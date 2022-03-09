Полонений окупант зізнався, що їхав не на навчання, а захоплювати Харків та вбивати мирне населення.

Один з полонених російських окупантів зізнався, що йшов захоплювати Харків, а не на навчання, як про це кажуть інші полонені загарбники.

Про це він розповів у відео, опублікованому СБУ.

За словами окупанта, командування наказало захопити Харків за три дні.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити цивільні виходи та зайняти Харків. Також був дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню та всім мешканцям міста", - каже начальник взводу армії окупантів.

Водночас "бліцкриг" не вдався. Як каже полонений, загинув увесь його особовий склад. Вижив лише він та один солдат. Обидва здалися в полон.

За словами окупанта, після Харкова вони повинні були просуватися вглиб України захоплюючи нові міста.

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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