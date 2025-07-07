Він входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

Українські далекобійні безпілотники уразили Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) ім. А. Шамара в Краснодарському краї.

Як повідомили УНІАН джерела в українській розвідці, внаслідок атаки БПЛА на обʼєкт відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві ЗМІ.

За словами співрозмовника, Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

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Цей НПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним та залізничним транспортом.

"Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки та задыяний у веденны війни проти України", - зазначило джерело.

Удари по території РФ

У ніч на 5 липня в районі російського Владивостока вибухнув магістральний газогін. Джерела в розвідці розповіли, що на Далекому Сході країни-агресорки внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону "Владивосток", що проходить уздовж узбережжя Японського моря.

Газогін, зокрема, забезпечує газопостачання ряду військових обʼєктів ЗС РФ, розташованих уздовж узбережжя Японського моря, а саме окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

Частина вказаного газогону здана в експлуатацію в березні 2025 року. Також шляхом підриву знищений водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.

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