Два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, з'ясували журналісти.

Пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді стала результатом успішної атаки безпілотників Служби безпеки України.

Як повідомили УНІАН обізнані джерела, два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності. "СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні", - повідомляє джерело.

За його відомостями, б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, українська сторона не лише перерізає логістику поставок пального для техніки супротивника, а й скорочує наповнення бюджету РФ. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", - стверджує джерело.

НПЗ Росії під ударом - що вже повідомлялося

Нагадаємо, у ніч на неділю, 21 січня, в російському селищі Усть-Луга було атаковано морський термінал, ця атака, за відомостями ЗМІ, - спецоперація Служби безпеки України. Також наприкінці січня було атаковано нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.

Як писав УНІАН, цієї ночі, 3 лютого, безпілотники атакували одразу дві російські області - Бєлгородську та Волгоградську. Після удару, зокрема, запалав НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", вогонь поширився на 300 квадратних метрів.

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