Містяни активно готуються оборонятися від російських окупантів.

Луцьк рішуче готується до оборони від російських загарбників. Найвинахідливіші містяни створили катапульту для коктейлів Молотова - "ДжаВолину".

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Завдяки цьому пристрою у Луцьку сподіваються відбивати атаки ворога. Катапульта влучно та далеко жбурляє коктейль Молотова.

Наразі невідомо, скільки екземплярів такого винаходу вже створили у місті.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження в українській державі воєнного стану.

Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, не раз було атаковано Київ, Харків та Маріуполь.

За даними Пентагона, Росія вже задіяла 95% сил та засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення.

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