Водночас представник ВМС зауважив, що інформацію про ураження перевіряють, новини будуть згодом.

У мережі повідомили про влучання дрона по кораблю росіян "Федір Урюпін". Це нібито сталося ввечері 23 грудня у бухті біля селища Чорноморське в тимчасово окупованому Криму. Втім, у Військово-морських силах ЗСУ не мають верифікованої інформації про ураження судна.

Про це в етері Громадського радіо розповів Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗСУ. За його словами, Україна не може ні спростувати, ні підтвердити ураженння.

"Наразі ми підтвердити цю інформацію не можемо. Так само не можемо її і спростувати. Адже верифікованої інформації про цей іцидент немає", - зазначив Плетенчук.

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За його словами, такі кейси потребують багато часу для зʼясування. Адже ймовірний інцидент відбувся у ворожому тилу. Дізнатися будь-яку інформацію доволі складно. Втім, Плетенчук анонсував подробиці згодом.

Ураження "Федора Урюпіна" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора у мережі з'явилася інформація про те, що у бухті біля селища Чорноморське в анексованому Криму український безпілотник уразив російське судно.

Судно "Федір Урюпін" збудовано у 2010 році. Росія захопила його в України у 2014 році під час анексії Криму. За словами джерел каналу, останнім часом судно не використовувалося.

Буксир "Федір Урюпін" згідно з базою Marinetraffic має російський прапор, але власником зазначено українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".

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