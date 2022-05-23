Такий сценарій Україна не прийме, адже почнеться боротьба на виснаження із десятками тисяч жертв.

Війна в Україні може перетворитися у затяжну. Для цього на сьогодні існує одна умова.

Про це заявив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Це (перетворення війни у затяжну - УНІАН) можливо тоді, коли ефективність західної допомоги буде недостатня. Втрати у нас досить суттєві, і Україна не піде на нові втрати особового складу – а це можуть бути десятки тисяч людей. Тоді піде боротьба на виснаження, вона може перейти на наступний рік і зупинитися на рубежах, зайнятих влітку", - зазначив Романенко.

За словами генерала, наразі головне завдання Збройних сил України - встояти в обороні. Виходячи з військової теорії та практики, треба битися в оборонній операції, допоки противник не виснажиться, але не встигне ґрунтовно окопатися, не збудує оборонних споруд. Саме тоді, зауважує генерал, необхідно вдарити по противнику контрнаступом.

"Але в нас є затримки з надходженням західного озброєння, тож можливості для такого сценарію я поки що не бачу. Найімовірніше, противник обладнає оборонні позиції, переходитиме в оборону, а ми повільно нарощуватимемо свої резерви. Тому що отримати зброю – ще не все. Чим сучасніша зброя, тим вона складніша і потребує більшого часу на освоєння. Причому нам необхідне суттєве озброєння – ракетне, ударні дрони, засоби ППО, літаки", - пояснив генерал.

Романенко впевнений, що ЗСУ зупинять наступ та завдаватимуть ударів, якщо наберуть гарний потенціал. Якщо цього не станеться, почнеться позиційна війна практично без просування з успіхами місцевого значення.

Як повідомляв УНІАН, війна в Україні, розв'язана путінською Росією, може продовжуватися за трьома сценаріями, вважає генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005–2010) Микола Маломуж.

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