Так навіть попри тимчасово окупацію, мешканці Генічеську намагаються чинити опір окупантам.

На Херсонщині у тимчасово захопленому Генічеську українці підпалили військкомат, де розміщувалися російські агресори.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook, який нині захищає Україну зі зброєю в руках.

За його словами, навіть попри тимчасово окупацію, мешканці Генічеську намагаються чинити опір окупантам.

"Генічани чинять опір російським окупантам. Вночі спалили військкомат, захоплений російськими військами, в якому вони розміщувалися", – написав Хлань.

Зазначимо, місто Генічеськ Херсонської області тимчасово перебуває під контролем російських військ. Генічеський міський голова 24 лютого підтвердив, що у місті перебувають російські війська.

Нагадаємо, окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Херсона, Генічеська та Мелітополя.

Раніше у Генічеську загарбники почали роздавати жителям російські рублі – прокуратура відкрила кримінальну справу щодо фінансування дій, пов'язаних з насильницькою зміною конституційного ладу.

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