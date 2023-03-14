За його словами, все це знімали на відео та психологічно тиснули, погрожують оприлюднити ці ролики.

Полонений гранатометник 143 мотострілецього полку РФ Віталій Трофімов розповів про "розваги" своїх командирів.

Як повідомляє Телеграм-канал "Ищи своих", мобілізований окупант під час спілкування з українськими воїнами розповів, що їх автоматично перевели в піхоту, оскільки бойової техніки на підрозділ не вистачило.

Водночас командири знущалися з особового складу. Після алкогольного застілля один з командирів без причини понівечив йому обличчя. "Мобікам" не виділили ні форми, ні бронежилета. Окремо полонений охарактеризував своїх командирів.

Відео дня

"Х*рові командири, с*ки командири. Вони постійно заганяють людей у ті місця, де нічого не продумано, нічого не сплановано - це по-перше. По-друге, знімають нас на відео, принижують, обіцяють ці відео відправити у канали якісь, якщо ми не будемо слухати їх... Голими змушували танцювати", - розповів полонений окупант.

Свідчення окупантів: головне

Російські окупанти зізнаються, що їх контролюють так звані загороджувальні загони. Тому в атаку загарбники буквально йдуть під примусом розстрілу з тилу. Журналісти опублікували перші свідчення застосування загороджувальних загонів безпосередньо від окупантів з передової.

Нерідко загарбники розкривають шокові деталі з передової під час телефонних розмов з рідними. Нещодавно загарбник розповів, що росіяни вбивають один одного під Бахмутом Донецької області. Зокрема, командири наказують ліквідовувати старших штурмових груп, які відмовляються йти у бій.

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