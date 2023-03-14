Це перші свідчення застосування загороджувальних загонів безпосередньо від окупантів з передової.

Російські окупанти зізнаються, що їх контролюють так звані загороджувальні загони. Тому в атаку загарбники буквально йдуть під примусом розстрілу з тилу.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, з посиланням на чергову порцію радіоперехоплень переговорів російських військовослужбовців на одному з найгарячіших напрямків у зоні бойових дій.

Спостерігачі зауважують, що практика застосування загороджувальних загонів не нова. Про неї раніше розповідали полонені, але це перші свідчення про таку тактику безпосередньо від окупантів, які перебувають в окопах.

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На аудіозаписі командир наказує групі окупантів йти в наступ, інакше всіх їх розстріляють з тилу.

"Великий", наказ зверху: хто не йде (у наступ - УНІАН) - розстріл на місці... Без жодної критики, якщо ми все не зробимо, нас з тобою двох розстріляють. "Великий", передай далі, якщо вони не підуть вперед, всій групі буде п*зда", - заявив командир.

Судячи по контексту радіопереговорів, у штурмовій групі окупантів сталася паніка. Командир наказує "повертати і заводити" окупантів, вгамувати паніку, адже інакше їх всіх ліквідують за відмову йти у наступ.

Інші перехоплення окупантів

Російські окупанти часто розкривають шокові деталі з передової. Нещодавно загарбник розповів, що росіяни вбивають один одного під Бахмутом Донецької області. Зокрема, командири наказують ліквідовувати старших штурмових груп, які відмовляються йти у бій.

Попри ліквідацію окупантів своїми ж товаришами по службі, росіяни масово гинуть під прицільним вогнем українських воїнів. Трупів настільки багато, що вражені окупанти розповідають про них рідним. Зокрема, окупант 27-ї мотострілецької бригади РФ поскаржився на величезні втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців.

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