За попередньою інформацією, Росія завдає ударів із РСЗВ.

Росіяни вранці 8 вересня завдали ударів по кількох районах Харкова. Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти вдарили по Немишлянському та Індустріальному районах міста. Він закликав місцевих жителів максимально перебувати в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги.

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"На жаль, внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі. За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення", - заявив Синєгубов.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, Росія завдає ударів із РСЗВ.

"Також під ворожим вогнем Індустріальний район. Попередньо два "прильоти". Один в адміністративний будинок. Щодо другого інформація уточнюється", - зазначив він.

Раніше Синєгубов повідомляв, що за минулу добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300.

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