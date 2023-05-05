Провокації російських спецслужб можуть бути спрямовані проти цивільного населення на території РФ та не виключена загроза для білорусів.

Російські спецслужби можуть готувати провокації на 9 травня, зокрема напади на цивільне населення прикордонних районів Росії під виглядом українських солдатів. Про це повідомив представник Головного управлінні розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що з огляду на війну, яка триває, різного роду інцеденти і провокації можливі будь-якого дня, незалежно від дати. Але, враховуючи, що ідеологія "победобесія" є надзвичайно важливою для сучасної Росії, на 9 травня ризик провокацій додатоково зростає.

Зокрема Юсов прокоментув інформацію, поширену Центром національного спротиву, про те, що російським військовослужбовцям у Брянській та Курській області видали форму ЗСУ.

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"Починаючи з 2014 року окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що будемо стикатися зараз і з цим. В даній ситуації такі провокації можуть бути спрямовані від російських спецслужб проти російського цивільного населення, приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - каже Юсов.

Він наголосив, що ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Але це не означає, що провокацій не буде. Зокрема є ризик, що провокацію спрямують проти Білорусі, аби втягнути її у війну против України.

Провокація з ударом по Кремлю 3 травня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 травня два безпілотники атакували територію Кремля. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і спричинив там невелику пожежу. Ніхто не постраждав. Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль і в замаху на Путіна, хоча жодних доказів наведено не було.

Україна заперечила свою причетність до цього інциденту. Як наголосив Президент Володимир Зеленський, Україна не атакує ані президента Росії Володимира Путіна, ані Москву. Він зауважив, що Україна бореться на власній території за свої землі.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що нічну атаку на Кремль, ймовірно, влаштували "місцеві сили спротиву", які озброїлися в найближчому "воєнторзі".

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